Yann Sommer, auteur d'un très bon match face aux Bleus, et Granit Xhaka, qui y a cru face aux Tricolores depuis le début, savourent l'élimination des champions du monde. Les héros de la Nati n'ont pas dissimulé leur joie d'avoir sorti les favoris de l'épreuve, comms ils l'ont indiqué au terme de la rencontre. "C'est incroyable. Nous avons écrit l'histoire ce soir, nous sommes tous très fiers. Maintenant, nous avons l'Espagne en quarts, ce sera difficile, mais nous rêvons" s'est félicité le joueur d'Arsenal.

"Nous avons écrit l'histoire"

"Quel match ! C'était notre chance de passer enfin les huitièmes de finale, car nous ne l'avions jamais fait auparavant. C'est incroyable, a admis de son côté Yann Sommer. Nous avons joué avec le cœur et avec du caractère. La situation était vraiment difficile pour nous après le penalty manqué. Je suis vraiment fier de l'équipe, de la façon dont elle est revenue. Nous y avons toujours cru. Même avant le match, nous avons dit que quoi qu'il arrive dans le match, peu importe que nous soyons menés ou que les choses aillent bien, nous jouons jusqu'à la fin, nous n'abandonnons jamais. C'est toujours "tout est possible". Nous y croyons. Nous avons dit avant le match que nous sommes un petit pays, mais nous avons beaucoup de qualité et beaucoup d'expérience et nous l'avons montré ce soir", a glissé le portier du Borussia Mönchengladbach pour la chaîne RTS.