Angleterre: Une première depuis 1960

Quatre matches, quatre victoires: l’Angleterre, seule en tête du groupe A avec trois points d’avance sur la République tchèque, est parfaitement lancée dans ces éliminatoires de l’Euro 2020.

Les Three Lions ont pris le meilleur sur le Kosovo (5-3), mardi soir, en inscrivant cinq buts pour la troisième fois de l’année, après leurs cartons face aux Tchèques (5-0) et au Monténégro (1-5).

Selon Opta, c’est la première fois depuis 1960 que les Anglais, par ailleurs vainqueurs de la Bulgarie (4-0), réalisent une telle performance.

5 - England have scored five goals in three different matches in 2019 – the first time they’ve done so that many times in a calendar year since 1960 (also three games). Bonanza. pic.twitter.com/9BGP7tffkV