Angleterre: Trippier conserve sa place

Alors que beaucoup de supporters des Three Lions voulaient voir la titularisation de Trent Alexander-Arnold à la place de Kieran Trippier sur le flanc droit de la défense pour le match qualificatif à l’Euro 2020 entre la Bulgarie et l’Angleterre lundi soir (20h45), le latéral de l’Atlético conserve sa place dans le onze de départ.

Gareth Southgate a par ailleurs procédé à plusieurs changements par rapport à l’équipe battue vendredi en République Tchèque (2-1), offrant notamment sa première cape à Tyrone Mings en défense centrale.

Le onze anglais: Pickford - Trippier, Maguire, Mings, Chilwell – Henderson, Barkley, Winks – Rashford, Kane, Sterling.

