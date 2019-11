Angleterre: Sterling titulaire au Kosovo

Absent jeudi soir face au Montenegro (7-0), car puni par son sélectionneur après l'altercation qui l'a opposé à Joe Gomez, Raheem Sterling retrouve une place de titulaire pour le déplacement de l'Angleterre au Kosovo, en clôture des éliminatoires de l'Euro 2020.

L'ailier de Manchester City sera en soutien d'Harry Kane, en compagne de Callum Hudson-Odoi, dans le 4-3-3 de Gareth Southgate.

Pour rappel, les Three Lions sont déjà qualifiés pour la phase finale de l'Euro 2020 mais ils doivent l'emporter pour s'assurer une place de tête de série lors du tirage au sort.

Angleterre: Pope - Alexander-Arnold, Mings, Maguire, Chilwell - Rice, Winks, Oxlade-Chamberlain - Hudson-Odoi, Kane, Sterling

The team is in! Here’s how the #ThreeLions line up for tonight’s #EURO2020 qualifier against Kosovo: pic.twitter.com/12vzg28nzT