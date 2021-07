Marcus Rashford a raté la cible lors de la séance des tirs au but avant que Jadon Sancho et Bukayo Saka ne voient leurs tirs au but arrêtés par Gianluigi Donnarumma, en finale du Championnat d'Europe. De quoi offrir à l'Italie un nouveau titre de championne d'Europe. Certains "supporters" anglais se sont adonnés ensuite à des comportements honteux, avec une déferlante de haine qui s'est abattue sur les trois joueurs.

Solskjaer : "Vous pourriez être le héros ou celui qui rate. C'est le foot"

Entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer est monté au créneau pour défendre Rashford. "Vous savez, lorsque vous vous efforcez de tirer un penalty, je pense que vous avez déjà gagné", a tonné le coach de Manchester United sur le site officiel du club. Vous avez assumé la responsabilité. Je pense donc que c'est un grand trait de caractère de dire que je vais y faire face, et en assumer les conséquences. Vous pourriez être le héros ou celui qui rate. C'est le foot".



"Vous apprenez de cela et revenez définitivement plus fort. Je n'ai pas vu beaucoup de gens, dans ce club en tout cas, qui se couchent et qui disent "je ne prendrai plus de penalty". Je sais que Marcus va lever la main et dire qu'il voudra en prendre un pour nous ", a encore asséné le coach norvégien de MU.