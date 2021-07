L’Angleterre a échoué à une marche du sacre et devra encore attendre avant de pouvoir dépoussiérer son palmarès. Une faillite consécutive à une séance de tirs au but complètement manquée. Sur les cinq essais, les Three Lions en ont manqué trois. Jadon Sancho, Marcus Rashford et Bukayo Saka se sont tous manqués. C’était trop pour espérer l’emporter.



Beaucoup mettent cet échec sur le compte d’un manque de réussite, mais ce n’est pas le cas de José Mourinho. Pour le célèbre coach portugais, il y avait moyen de faire mieux dans cette épreuve en faisant appel à des joueurs expérimentés. Or, ces derniers se sont, pour la plupart, tous cachés à cet-instant.

Southgate en paratonnerre



« Où était Sterling ? Stones ? Shaw ? Pourquoi Henderson ou Walker ne sont-ils pas restés sur le terrain? C'est très, très difficile pour Rashford et Sancho de tirer un penalty après un seul contact avec le ballon. Je suis vraiment désolé pour Saka », s’est interrogé à juste titre The Special One.



Les tauliers anglais ne sont pas épargnés par le coach portugais, et ils risquent de se faire massacrer encore plus par leurs propres médias. Un lynchage que Gareth Southgate, leur coach, a cherché à anticiper en endossant la responsabilité de cette faillite : « C'est ma décision. J'ai décidé des tireurs de penalty en fonction de ce qu'ils avaient fait à l'entraînement. Nous gagnons et nous perdons tous ensemble, mais en ce qui concerne les penalties, c'est moi qui décide. »