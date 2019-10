Angleterre: Mount débute en République tchèque

Mason Mount va connaître sa première titularisation avec l'équipe d'Angleterre, ce vendredi soir, en République tchèque, alors que les Three Lions peuvent se qualifier pour l'Euro 2020 en cas de succès.

Le milieu de terrain de Chelsea sera associé à Declan Rice et Jordan Henderson dans l'entrejeu. On retrouvera Raheem Sterling, Jadon Sancho et Harry Kane sur le front de l'attaque.

Angleterre: Pickford - Trippier, Keane, Maguire, Rose - Henderson, Rice, Mount - Sancho, Kane, Sterling.