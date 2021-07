Le défenseur anglais Harry Maguire a déclaré qu'il n'était pas surpris par les "terribles" abus racistes dirigés contre ses coéquipiers anglais Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka. Les trois joueurs ont raté leurs tirs au but, alors que l'Angleterre s'est inclinée 3-2 aux tirs au but contre l'Italie lors de la finale du Championnat d'Europe, dimanche. Le trio a rapidement été victime d'abus ignobles sur les réseaux sociaux, tandis qu'une peinture murale de Rashford dans sa ville natale de Withington a été vandalisée.

"Ils doivent être applaudis pour leur bravoure"

Les gens ont afflué vers l'œuvre d'art de la banlieue de Manchester pour joindre des messages de soutien et d'admiration à Rashford, qui a fait campagne avec succès pour que la fourniture de repas scolaires gratuits soit prolongée pour les familles en difficulté pendant la pandémie de coronavirus. Et Harry Maguire a loué la bravoure de ses coéquipiers sous une pression intense.





"Cela ne me surprend pas", a-t-il déclaré au Sun en abordant les abus racistes. "Pour les trois gars qui ont tout donné pour le pays et qui ont été si courageux, c'est terrible. Quand j'avais 19 ou 20 ans, je ne voulais pas tirer de tirs au but. Alors, regardez le courage et la bravoure de ces jeunes garçons, regardez l'âge de Bukayo, Jadon et Marcus. Ces personnes qui sont abusives ne seraient pas en mesure de supporter la pression. Le faire à leur âge et faire preuve d'une telle bravoure devrait être applaudi."