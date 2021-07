Angleterre : Maguire, l'homme des épopées

Trois ans presque jour pour jour après avoir ouvert son compteur en sélection, ouvrant le score lors de la victoire de l’Angleterre face à la Suède en quarts de final du Mondial 2018 (2-0), Harry Maguire a inscrit son quatrième but avec les Three Lions samedi dernier, pour sa 35e cape. Un nouveau but d’importance, encore sur une puissante tête, qui a permis aux siens de doubler la mise dès la reprise face à l’Ukraine en quarts de finale de l’Euro, avant de s’imposer finalement 4-0.

Une douce revanche pour Maguire, régulièrement critiqué depuis qu’il est devenu le défenseur le plus cher de l’histoire en quittant Leicester pour Manchester United à l’été 2019, moyennant près de 90 millions d’euros. Mais il a surtout craint de ne pouvoir disputer l’Euro, après avoir été blessé à la cheville gauche début mai face à Aston Villa. S’il a raté les quatre dernières journées de Premier League, et la finale de la Ligue Europa, le grand (1,94m) défenseur a heureusement évité la fracture, et a pu être retenu par Gareth Southgate pour disputer le rendez-vous continental.

Un vrai fan des Three Lions

Mais cette décision, comme celle d’inclure Jordan Henderson, également arrivé blessé, a fait beaucoup débat. Rio Ferdinand avait d’ailleurs manifesté son opposition à ce choix. L’ancien défenseur de MU et de l’Angleterre a depuis reconnu s’être trompé, et salué l’immense prestation de Maguire face aux Ukrainiens. Pas de quoi endormir ce vrai fan des Three Lions qui, en 2016, alors qu’il était un joueur anonyme de Hull City, était allé voir à Nice, avec les supporters anglais, le huitième de finale de l’Euro perdu par certains de ses futurs coéquipiers face à l’Islande (1-2).

Une déception vécue en tribunes, avant une autre deux ans plus tard lors de la Coupe du monde 2018, mais sur le terrain cette fois. Car s’il était révélé aux yeux du monde en Russie, il garde toujours un souvenir amer de l’élimination contre la Croatie dans le dernier carré. "Cette défaite en demi-finales a fait très mal. On doit donc s’assurer d’être heureux après le match de mercredi, plutôt que de ressentir ce qu’on avait ressenti face à la Croatie", a-t-il confié. Face à eux, des Danois qui vont tenter de réussir ce qu’aucune autre équipe n’a réussi depuis le début de l’Euro : marquer un but aux Anglais…