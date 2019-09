Angleterre: Lingard forfait pour la Bulgarie et le Kosovo

Jesse Lingard a quitté ses partenaires de l'équipe d'Angleterre pour rentrer à Manchester. L'international est malade et manquera les rencontres face à la Bulgarie et le Kosovo, respectivement prévues ce samedi et mardi.

La Fédération anglaise a officialisé l'information sur les réseaux sociaux. Actuellement deuxième de son groupe avec deux victoires lors de ses deux premières sorties, l'Angleterre espère poursuivre sur sa lancée ce samedi à Wembley face à la Bulgarie (18h), dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020.

