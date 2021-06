Angleterre – Allemagne, duel entre favoris malades

Angleterre – Allemagne à Wembley : cette affiche aurait pu être la finale de l'Euro 2020 mais elle aura lieu dès les huitièmes de finale (18h00, beIN SPORTS 1). Si ces deux équipes peuvent prétendre en titre, elles sont surtout en reconquête. Elles ont réussi l'exploit de sortir de la phase de poules tout en exaspérant leurs supporters. Une performance presque remarquable qui pourrait rapidement se transformer en crise pour le perdant. Entre l'irrégularité allemande et le service-minimum anglais, ces deux nations vont devoir élever leur niveau de jeu pour pouvoir espérer aller loin dans cette compétition européenne.

De la qualité offensive mais des contre-performances

Les Three Lions se sont qualifiés en ennuyant les spectateurs alors que la Mannschaft est passée après avoir occupé la dernière place du groupe F pendant une partie de la dernière journée. Ces deux nations au potentiel offensif exceptionnel avec Jadon Sancho, Marcus Rashford ou Harry Kane d'un côté, Leroy Sané, Serge Gnabry, Timo Werner de l'autre n'ont pas réussi à convaincre offensivement. Elles ont aussi été tenues en échec par des équipes bien plus faibles sur le papier. L’Écosse pour l'Angleterre (0-0) et la Hongrie pour l'Allemagne (2-2). Les interrogations sont donc légitimes autour de leur niveau réel. Et les critiques se concentrent sur les deux sélectionneurs.

Des sélectionneurs au cœur des critiques

Sur le départ, Joachim Löw va tenter de soigner sa sortie. Il n'est pas passé loin de terminer son mandat avec deux éliminations consécutives dès la phase de poules d'une grande compétition internationale. Avant de laisser la main à Hansi Flick, le sélectionneur allemand peut espérer s'offrir le rival anglais et une dernière épopée. Mais s'il y arrive, c'est Gareth Southgate qui pourrait voir sa position être fragilisée. Après avoir emmené l'Angleterre dans le dernier carré de la Coupe du Monde 2018, le sélectionneur anglais est vivement critiqué. Son manque d'ambition dans le jeu et de confiance en certains jeunes éléments comme Jadon Sancho est incompris de l'autre-côté de la Manche. S'il a été confirmé jusqu'au mondial 2022, c'est une sélection en crise que l'ancien joueur risque de retrouver à la prochaine fenêtre internationale en cas d'élimination à domicile dès les huitièmes de finale. Angleterre - Allemagne, c'est une affiche digne d'une finale mais c'est aussi une rivalité historique du football européen. Dans ce contexte, les difficultés passées doivent être oubliées. C'est à l'équipe qui saura le mieux se transcender que la victoire reviendra. Et le vainqueur pourrait alors se découvrir des ressources insoupçonnées pour aller loin dans cet Euro et assumer son statut de favori malgré tout.