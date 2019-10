Angleterre: Abraham appelé

Sans surprise, Tammy Abraham, auteur d’un début de saison époustouflant avec Chelsea, est convoqué en sélection anglaise pour les rencontres des éliminatoires de l’Euro 2020 contre la République tchèque et la Bulgarie, les 11 et 14 octobre. L'attaquant de 22 ans est international anglais depuis 2017 mais avait disputé deux matches amicaux et est donc encore susceptible de représenter le Nigeria.

Gareth Southgate a convoqué 25 joueurs et conserve ainsi ses trois avant-centres du dernier rassemblement, Harry Kane, Marcus Rashford et Callum Wilson.

Le défenseur des Blues Fikayo Tomori est également appelé et rejoint donc lui aussi son coéquipier Mason Mount.

Here it is: your #ThreeLions squad for this month's #EURO2020 qualifiers against the Czech Republic and Bulgaria!https://t.co/uuLf9zGD3g