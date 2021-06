Les Bleus de Didier Deschamps entament mercredi soir leur préparation pour le championnat d'Europe avec une opposition face au pays de Galles à Nice. Ce n’est qu’un match amical, mais le sélectionneur a choisi d’aligner une équipe très séduisante pour ce rendez-vous. Les trois stars offensives devraient toutes être présentes au coup d’envoi.

Une attaque XXL pour les Bleus

Pour la première fois, on va donc assister à une association entre Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Cette triplette suscite beaucoup de promesses et on va donc pouvoir la voir à l’œuvre face à Gareth Bale et ses coéquipiers. Leur disposition sur le terrain reste encore méconnue, mais il y a fort à parier qu’il y aura beaucoup de mobilité avec plein de permutations entre les trois. Benzema avait assuré lors de sa dernière sortie en conférence de presse que les trois de devant ne se marcheront pas sur les pieds.



Pour ce match, Deschamps est susceptible d’opter pour un schéma en 4-4-2 en losange. Corentin Tolisso occupera le rôle de sentinelle en l’absence de N’Golo Kanté, tandis que Paul Pogba et Adrien Rabiot évolueront en relayeurs. En somme, ça sera une équipe très offensive, et il sera intéressant de voir si ce choix tactique osé se fera au détriment de l’équilibre.



En défense, c’est l’arrière-garde type qui est attendue, avec les présences de Raphael Varane, de Kimpembe, de Benjamin Pavard et de Lucas Hernandez. La cage, elle, sera bien sûr gardée par Hugo Lloris.



Ce duel contre le pays de Galles est le premier des deux matches de préparation prévus au programme des champions du monde. Le 8 juin, ils affronteront ensuite la Bulgarie au Stade de France.



Le onze probable des Bleus : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Tolisso - Pogba, Rabiot - Griezmann - Mbappé, Benzema.