Allianz Arena en arc-en-ciel : l’UEFA prend une décision radicale

Alors que la ville de Munich et la Fédération allemande avaient prévu d'illuminer l'Allianz Arena aux couleurs de l'arc-en-ciel mercredi face à la Hongrie, l'UEFA vient d'interdire fermement cette initiative, à l'origine pour défendre la communauté LGBT.

L'UEFA ne veut pas de politique

"Le racisme, l'homophobie, le sexisme et toutes les formes de discrimination sont une tache dans nos sociétés - et représentent l'un des plus grands problèmes auxquels le sport est confronté aujourd'hui. (...) Cependant, l'UEFA, de par ses statuts, est une organisation politiquement et religieusement neutre. Compte tenu du contexte politique de cette demande spécifique, l'UEFA doit décliner cette demande", assure l'instance

Récemment, le maire de Munich a indiqué que cette action avait été émise pour réagir à une récente mesure du parlement hongrois visant à interdire la "promotion" de l'homosexualité aux mineurs. Cependant, Manuel Neuer pourra bien porter son brassard arc-en-ciel contre la Hongrie.