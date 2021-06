Allemagne - Werner : ''Benzema fait partie des trois meilleurs''

Souvent moqué pour son manque de précision devant les cages adverses, Timo Werner a affronté les médias allemands lors d'un point presse. Et le joueur de Chelsea a été sondé sur son homologue au Real Madrid, Karim Benzema. Quoi de plus naturel alors que la France et l'Allemagne vont bientôt se défier au Championnats d'Europe 2020. Et l'ancien joueur de Leipzig ne cache pas son admiration pour le buteur merengue.

"On peut apprendre des choses de Benzema"

"Le retour de Benzema ? Cela n'affaiblit certainement pas la France ! Benzema est l'un des meilleurs n°9 au monde", a ainsi tonné Werner. "Le trio Benzema-Griezmann-Mbappé, s'ils jouent ensemble comme ça, est bien sûr extrêmement dangereux et de classe mondiale. Bien sûr, vous apprenez quelque chose d'un attaquant comme Benzema. Juste parce qu'il a accompli beaucoup de choses, mais aussi à cause de sa qualité. Pour moi, il est incroyable avec le ballon, la façon dont il dribble, la façon dont il se déplace, la façon dont il termine les actions", a louangé le buteur allemand face à la presse. "Je pense qu'il est comme Roberto Firmino à Liverpool, récupérant le ballon tôt, distribuant et toujours rapide avec ses qualités dans la surface de réparation. Avec Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo, il fait partie des trois meilleurs avant-centres pour moi."