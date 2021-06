Allemagne, le temps de la remise en question

« Je dirais que nous n'avons pas été la plus mauvaise équipe. Nous avons dominé le match et nous prenons un but très malheureux. Des deux côtés, il y a eu relativement peu d'occasions de but. Nous aurions mérité un but. » En conférence de presse après la défaite de l'Allemagne, Joshua Kimmich avait du mal à reconnaître la maîtrise française sur ce duel de la première journée de l'Euro. Toni Kroos a tenu des propos similaires alors que Joachim Löw n'avait pas voulu faire de reproche à ses joueurs en terme de combativité. Pourtant avec un seul tir cadré et une incapacité à inquiéter Hugo Lloris, la Mannschaft n'a pas vraiment impressionné pour son entrée en lice. Surtout, avec un revers inaugural dans un groupe aussi relevé, elle va devoir trouver des solutions rapidement plutôt que de se contenter d'une défaite encourageante. Une qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro passe par là. La Mannschaft est dans l'obligation de faire un résultat ce samedi contre le Portugal (18h00, beIN SPORTS 1) pour éviter d'aborder la dernière journée avec deux défaites et la nécessité d'un miracle pour sortir des poules. Cela passera notamment par une remise en cause à tous les niveaux.

Une Allemagne trop frileuse pour assumer son rang ?

L'Allemagne n'est plus la nation terrifiante qui était montée sur le toit du monde en 2014. Elle doit accepter que son statut a changé et que désormais, c'est dans un rôle d'outsider qu'elle affronte les champions d'Europe en titre portugais et les champions du monde en titre français. Si la confiance maintenue en Joachim Löw après l'élimination au premier tour de la Coupe du Monde 2018 n'a pas empêché certains joueurs bannis de revenir, elle n'a pas encore été synonyme de retour au premier plan. Le 3-4-3 qui a eu ses faveurs pour affronter la France n'a pas permis à ses joueurs de se montrer dangereux. Et l'absence d'un finisseur dans la surface adverse n'a pas été la seule explication à cette difficulté. Le style de jeu privilégié par le sexagénaire est peut-être trop frileux pour une formation qui compte des talents offensifs comme Leroy Sané, Serge Gnabry, Timo Werner, Kai Havertz et même Ilkay Gündogan au milieu de terrain. S'il a fait des concessions pour faire revenir Thomas Müller, c'est aussi dans le jeu que le sélectionneur allemand doit se renouveler pour s'offrir un dernier baroud d'honneur. Mais à l'image de ses joueurs qui ont eu du mal à se remettre en cause après la défaite contre la France en milieu, ça semble compliqué. Alors que la totalité du système allemand avait tenté de se réinventer après la désillusion au Mondial russe, son équipe nationale serait bien inspirée d'en faire de même pour éviter une sortie de route précoce à l'Euro 2020.