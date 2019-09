Allemagne-Kroos: "Les Pays Bas ont plus de pression que nous"

Les Allemands et les Néerlandais se retrouvent ce vendredi (20h45) pour les qualifications à l'Euro 2020.

Une rencontre teintée d'une rivalité historique, et à l'issue de laquelle les joueurs de Joachim Löw aimeraient pouvoir réitérer la victoire (3-2) du match aller. "C’est clair. Il faut dire que les Pays-Bas sont plus sous pression que nous à cause de notre victoire en mars, et c’est normal. Est-ce que ce sera positif ou négatif pour nous ? C’est difficile à dire car je ne sais pas comment les Pays-Bas gèrent la pression", a déclaré Toni Kroos en conférence de presse.

Le milieu de terrain du Real Madrid aura sa réponse ce vendredi sur la pelouse du Volksparkstadion d'Hambourg.