Allemagne : Kroos est heureux pour Benzema et redoute Mbappé

L'Allemagne arrive dans une certaine confiance avant le choc face aux Bleus, mardi soir à Munich pour la première affiche du groupe F dans le Championnat d'Europe (21 heures). Victorieuse face à la Lettonie lundi soir (7-1), la sélection dirigée par Joachim Löw voudra faire oublier sa sortie de route survenue en Russie, avec l'élimination lors de la phase de groupes lors de la coupe du monde 2018. Cadre de la Mannschaft, Toni Kroos a évoqué plusieurs thèmes en conférence de presse, et notamment le retour de Karim Benzema dans la sélection tricolore.

Kroos veut priver la France du ballon



"Il n'y a jamais eu de raison sportive pour son absence. Je le connais très bien et je sais à quel point il a fait une bonne saison donc ce n'est pas une surprise qu'il ait été sélectionné. Pour moi c'est un plaisir de le retrouver sur le terrain, même si cette fois c'est contre lui. Mais j'ai confiance dans notre ligne arrière", a expliqué le champion du monde 2014 au sujet de son partenaire au Real Madrid.



Valorisant la grande qualité individuelle présente chez les Bleus, le milieu de terrain a reconnu craindre la vitesse de Kylian Mbappé, relativisant par la même occasion l'importance du système de jeu qu'adoptera l'Allemagne pour tenter de contrer la France. "Quand Mbappé arrive lancé, notre système tactique n'a plus aucune importance. Donc ne pas perdre la balle, rester bien en place, c'est ça l'essentiel. Notre but sera d'avoir la balle le plus possible, de ne pas laisser d'espaces pour les contres", a prévenu le métronome de la Mannschaft.