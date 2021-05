La mise à l'écart aura duré deux ans. Considérés comme trop vieux par leur sélectionneur national, Thomas Müller, Mats Hummels et Jérôme Boateng avaient été mis à la retraite (internationale) par Joachim Löw au mois de mars 2019. Près de deux années plus tard, Müller et Hummels font bel et bien partie du groupe allemand pour l'Euro 2021. Un vrai coup de tonnerre en Allemagne.



Si ce retour en grâce était dans l'air depuis un moment, il n'en reste pas moins que l'annonce faite ce mercredi par le sélectionneur national a fait du bruit outre-Rhin. A l'image de Didier Deschamps avec Karim Benzema, et bien que l'affaire n'est absolument rien à voir, Löw a su faire primer le bien de l'équipe nationale avant le reste.