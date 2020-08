Turquie : Quatre joueurs positifs dans plusieurs équipes

Trabzon’da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.

August 14, 2020

Le football turc n'est pas non plus épargné par la recrudescence du Covid-19. Alors que de nombreux cas sont découverts presque chaque jour en France ou en Espagne récemment, la Turquie vient elle aussi de signaler une reprise de l'épidémie dans ses clubs de première division. Ce vendredi, Galatasaray, Trabzonspor et Fenerbahçe ont déclaré comptabiliser des joueurs atteints par le virus.Le premier cité en a annoncé deux, identifiés comme asymptomatiques, Trabzonspor en a annoncé un qui présente lui les symptômes mais qui est en bonne santé. Selon le club, ce joueur dont l'identité n'a pas fuité est à l'isolement et son traitement a commencé. Fenerbahçe est le dernier club touché par le Covid-19 où deux cas, un joueur et un membre du staff, ont été décelés. La prochaine saison doit reprendre dans moins d'un mois, le 11 septembre.