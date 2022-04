Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır.

Cherif’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.#Göztepe pic.twitter.com/bRcLUt1307



. Comme son aîné et prédécesseur, l'attaquant sénégalais, où il portait depuis deux ans les couleurs de Göztepe,. Le club turc, actuel 18e de Süper Lig, annonce la conclusion d'unpour le transfert du natif de Dakar, auteur de 10 réalisations cette saison en championnat.(...) après des négociations avec l'équipe chinoise de Shanghai Port. Nous remercions Cherif pour ses efforts et lui souhaitons beaucoup de succès dans la poursuite de sa carrière », peut-on lire sur le compte Twitter de Göztepe SK. Âgé de 26 ans, Cherif Ndiaye était(Waaslande-Beveren) et la Croatie (HNK Gorica). Il rejoint un club dont le joueur vedette est le Brésilien Oscar, ancien de Chelsea.