Un scénario totalement improbable. Après l’ouverture du score de Papy Djilobodji samedi dernier pour Gaziantep, Galatasaray pensait avoir fait le plus dur en inscrivant trois buts, grâce à trois autres anciens joueurs de Ligue 1 : Radamel Falcao, Youns Belhanda et Sofiane Feghouli. Mais Patrick Twumasi a réduit l’écart (78e) avant qu’Alexandru Maxim n’égalise sur penalty, après un coup franc indirect obtenu dans la surface après 13 minutes de temps additionnel ! Un match nul 3-3, une semaine après avoir redémarré cette saison sur une défaite 2-0 à Rizespor, qui ne fait vraiment pas les affaires des hommes de Fetih Terim, quatrièmes du classement à six journées de la fin et qui restent sur quatre matchs sans succès.

Onyekuru et "l’état d’esprit de Galatasaray"



Pour Henry Onyekuru, prêté par Monaco au club stambouliote en janvier, le corps arbitral ne serait pas étranger à cette mauvaise passe… "Je ne veux pas chercher d’excuse, mais il s’est passé la même chose lors de ce match et la semaine dernière. On ne peut jamais toucher nos adversaires. Quand on le fait, il y a toujours faute et on se prend des cartons sans raison. On a vraiment été choqués et surpris par les décisions de l’arbitre. On fait tout ce qu’on pouvait, et on menait 3-1, a déclaré l’attaquant nigérian sur le site de Galatasaray. J’espère que ça n’arrivera pas lors du prochain match, sauf qu’on disait déjà ça la semaine dernière. Mais on est Galatasaray. Et à Galatasaray on se bat jusqu’à la dernière minute. C’est l’état d’esprit de Galatasaray. Donc on va tout donner jusqu’à la fin, même si on sait que ça va être difficile vu l’écart de points."



Avec huit points de retard sur le leader, l’affaire paraît en effet mal engagée pour le double champion en titre. Mais ce leader, Istanbul Basaksehir, en quête d’un tout premier sacre, n’est autre que son prochain adversaire, dimanche soir (20h00 - beIN SPORTS MAX 6), une semaine avant un nouveau choc face à Trabzonspor, actuel deuxième, avec six points d'avance sur Galatasaray et quatre sur Sivasspor (3e)… Autant dire qu’une série de deux victoires face à ces concurrents directs pourrait relancer totalement la course au titre, et permettre, au moins, à Galatasaray d'espérer décrocher un billet pour les qualifications de la Ligue des Champions.