✍️ Çaykur Rizespor'umuz, Burkina Faso'lu 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Bryan Dabo için düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu katıldı.



. Le milieu de terrain international burkinabè (13 sélections avec les Etalons) quitte Benevento et l'Italie pour la Turquie et, plus une année en option.Relégué en Serie B la saison passée avec les Stregoni, le joueur de 29 ans était également passé par la Fiorentina et la SPAL. Le montant de la transaction serait légèrement supérieur à un million d'euros.