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Turquie : Dabo arrive à Rizespor

Après l'Italie, Bryan Dabo va découvrir la Turquie. Le milieu de terrain international burkinabé s'est engagé avec Rizespor.

Une nouvelle page s'ouvre pour Bryan Dabo. Le milieu de terrain international burkinabè (13 sélections avec les Etalons) quitte Benevento et l'Italie pour la Turquie et Rizespor, où l'ancien Stéphanois et Montpelliérain a signé ce lundi un contrat de trois ans, plus une année en option.

Relégué en Serie B la saison passée avec les Stregoni, le joueur de 29 ans était également passé par la Fiorentina et la SPAL. Le montant de la transaction serait légèrement supérieur à un million d'euros.
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