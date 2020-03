Süper Lig : Galatasaray - Besiktas, un des plus gros derbys à huis clos

Étonnamment pour pareille rencontre, le Türk Telekom Arena sonnera étrangement creux ce dimanche. En effet, en pleine pandémie de coronavirus dans le monde entier, la Süper Lig, le championnat turc, n'est pour l'heure pas encore à l'arrêt et continue de se disputer tant bien que mal à huis clos. Or, ce dimanche, deux grosses rencontres sont au programme, avec dans un premier temps Trabzonspor (1er) contre Basaksehir (2eme) et ensuite un bouillant derby d'Istanbul entre Galatasaray (3eme) et Besiktas (6eme). D'ordinaire si mouvementé, ce match sera d'un calme plat en tribunes mais pas forcément sur le terrain, où les joueurs pourraient animer les débats.

Un derby important sportivement

En effet, en plus de la forte rivalité qui oppose les deux formations, ce duel aura également une grande importance sportive à moins d'une dizaine de journées de la fin du championnat. Surtout qu'avec l'affrontement entre les deux leaders, Galatasaray pourrait faire une grosse opération comptable ce week-end en revenant à quelques points de la tête de la Süper Lig. Ce sera donc pour une fois un derby dans un contexte très particulier qui se disputera ce dimanche (à partir de 17h00, sur beIN SPORTS 2). Surtout que si le championnat est pour le moment maintenu, les acteurs commencent, eux, à s'élever contre cette décision.

Obi Mikel et Falcao ne veulent plus jouer

« Il y a des choses plus importantes dans la vie que le football. Je ne me sens pas bien et je ne veux pas jouer dans ce cas. La saison doit être annulée », a ainsi lancé John Obi Mikel, le milieu de Trabzonspor, via son compte Instagram. Une idée partagée par Radamel Falcao, à nouveau père récemment. « Tu as raison, John (Obi Mikel). La vie est plus importante que le football », a renchéri l'attaquant colombien de Galatasaray. Pour autant, si les joueurs commencent à s'emporter, les rencontres du jour sont bien maintenues à huis clos et la Süper Lig n'a pour le moment pas prévu de se mettre à l'arrêt, comme de nombreux championnats européens ont préféré le faire.