Rizespor : Loïc Rémy a signé

📣 Başkanımız Hasan Kartal ve Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla, Loic Remy'ye imza töreni düzenlendi.

🎙Hasan Kartal: "Başarılı olacağız!"

🎙Loic Remy: "Burada zevkle oynayacağım, beklentilerin farkındayım."



İmza töreninden detaylar 👉 https://t.co/Yh1Cv3xnrC pic.twitter.com/cXkOh10m9s



— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 28, 2020

Loïc Rémy, l'ancien attaquant du LOSC, a dévoilé ce vendredi sa nouvelle destination pour la suite de sa carrière. Libre depuis plusieurs semaines, et après avoir été recalé de la visite médicale à Benevento en Italie où il devait s'engager, le Français rebondit finalement à Rizespor, en Süper Lig (prémière division turque) sur les rives de la Mer Noire. Le joueur de 33 ans, dont le départ rapide de Lille en avait étonné plus d'un, a signé pour deux saisons et une en option chez le 15eme du dernier exercice 2019-2020. Le président turc s'est félicité de son arrivée :. Loïc Rémy a quant à lui souligné queLe championnat turc reprendra le 13 septembre et la nouvelle équipe de Loïc Rémy sera opposée à Fenerbahce.