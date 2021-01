Pour payer Özil, Fenerbahce demande de l'aide à ses supporters

Le recrutement de Mesut Özil par Fenerbahce est beaucoup plus compliqué que prévu pour le club turc. Si le joueur arrive "gratuitement" d'Arsenal, il demande en revanche un salaire particulièrement élevé. Tellement élevé que le président du club vient de lancer un appel aux supporters des "Sari Kanaryalar" en leur demandant de faire un don pour permettre à leur équipe de payer le salaire de l'Allemand.

Avec Arsenal, Mesut Özil touchait la somme rondelette de 18 M€, en termes de salaire annuel. S'il semble consentir à baisser légèrement ses revenus, l'international n'en demanderait pas moins 14 M€ par an. Une somme astronomique que ne peut pas payer seul Fenerbahce, déjà endetté à hauteur de 517 M€. L'homme fort du club, Ali Koc, a admis qu'une aide extérieure serait obligatoire pour boucler la venue d'Özil.

1 million de SMS

Pour cela, le président du "Fener", a décidé de mettre en place une campagne de dons. Les supporters sont donc invités à envoyer un SMS. Chaque texto permettra de reverser un peu plus de deux euros au club. Ali Koc en a d'ailleurs dit plus sur l'opération, dans des propos relayés ce dimanche par le Dailymail : "Nous avons besoin de nos fans. Merci de nous soutenir financièrement. Notre avenir en dépend. Le jour de la signature (de Mesut Özil), je vous demanderai de battre des records avec la campagne de SMS. Il en faudra 300.000, 500.000 peut-être, et même un million."