Où en est le championnat turc ?

En Turquie, dans un championnat à 21 équipes, il n'y a pas de temps pour une trêve. Mais la fin d'année se prête quand même aux premiers bilans. Et ça tombe au bon moment pour les clubs stambouliotes. Avant la 16eme journée de Süperlig qui débutera dès samedi, ils ont pris le pouvoir. En profitant du revers d'Alanyaspor à Gaziantep, Galatasaray a pris la tête du championnat. Les coéquipiers de Falcao ont un point d'avance sur le Besiktas. Les Lions et les Aigles noirs sont à l'avant d'un top 5 qui s'est détaché. Alanyaspor, qui a endossé le rôle de leader pendant dix journées, Gaziantep et Fenerbahçe sont à moins d'une victoire de la première place.

Ils ont pris de l'avance sur Karagümrük et Hatayspor, deux promus en réussite depuis le début de la saison. Le successeur d'Istanbul Basaksehir se situe certainement dans ce groupe de tête. Pour les champions en titre, la saison 2020-2021 est bien plus compliquée. Après trois défaites pour commencer la saison, les coéquipiers de Demba Ba restent sur une série en cours de six matchs sans victoire. La pression d'un titre un défendre et la découverte de la Ligue des Champions semblent leur avoir couté beaucoup d'énergie. Ils n'ont que quatre points d'avance sur la zone rouge où l'on retrouve Ankaragücü, Denizlispor, Erzurumspor et Kayserispor.



Vincent Aboubakar, Loïc Rémy, Luiz Gustavo : ces joueurs qui brillent en Süperlig



Pour briller dans ce championnat exigeant, Galatasaray peut compter sur la meilleure défense du championnat et Besiktas sur la meilleure attaque. D'un côté, le défenseur brésilien Marcao a aidé le leader à n'encaisser dix buts en 14 journées quand son premier poursuivant a profité de la réussite offensive de Vincent Aboubakar et ses huit réalisations. Parmi les autres joueurs qui ont brillé cette saison, on peut citer l'expérimenté Domagoj Vida (Besiktas), le nouveau capitaine Luiz Gustavo (Fenerbahçe), le décisif Kevin Mirallas (Gaziantep), le duo défensif Steven Caulker - Georgios Tzavellas (Alanyaspor) ou les jeunes Abdülkadir Ömür (21 ans/Trabzonspor) et Berat Özdemir (22 ans/Genclerbirligi).

Quid des joueurs français ? Loïc Rémy s'est très bien adapté à ce nouveau championnat. L'attaquant de Rizespor a déjà marqué six buts dont un triplé face à Ankaragücü. Georges-Kevin N'Koudou et Valentin Rosier ont fait quelques apparitions avec le Besiktas au contraire de Nicolas Isimat-Marin. A Eruzumspor, Gabriel Obertan est un des joueurs les plus utilisés. Du côté de Basaksehir, Enzo Crivelli a marqué deux buts depuis le début de la saison. Sous les couleurs d'Hatayspor, le Franco-Marocain Rayane Aabid, ancien du Paris FC et de Béziers, joue un rôle important. Né en France, le portier d'origine turque Fatih Öztürk a gardé le but de Galatasaray en l'absence de Fernando Muslera. Une belle récompense pour le joueur passé par Sarre-Union, Akhisarspor ou Kasimpasa. En 2021, il pourrait continuer sa montée en puissance avec un rôle à jouer au sein du club stambouliote dans la course au titre.



