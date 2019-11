Mis à l’écart à Brescia, Mario Balotelli pourrait rebondir à Galatasaray

L’idylle entre Mario Balotelli et le club de Brescia est-elle déjà terminée ? Il y aurait de fortes chances pour que ça soit le cas, si l’on en croit les informations émanant d’Italie ce samedi. La Gazzetta dello Sport indique que le lien de confiance entre le joueur et sa direction a été rompu et que l’on se dirige vers une séparation, dès ce Mercato hivernal. L’ancien buteur de l’OM et de l’OGC Nice disposerait déjà de quelques touches pour rebondir ailleurs.



Arrivé en Lombardie en août dernier, Balotelli n’a pas réalisé un début de saison exceptionnel sous ses nouvelles couleurs. En Serie A, il n’est apparu qu’à six reprises et a marqué seulement deux petits buts. En plus d’être « moyen » sur le terrain, « Super Mario » a aussi fait des siennes à l’entrainement. Cette semaine, et en raison d’un manque d’investissement dans les différents exercices effectués, il a provoqué la colère de son entraîneur, Fabio Grosso. Ce dernier n’a d’ailleurs pas hésité à l’exclure de la séance. Le club a ensuite cherché à minimiser cet incident publiquement, mais en interne il y a bien eu une réunion avec le fautif. Massimo Cellino, le président de Brescia, a rappelé son joueur vedette à l’ordre, en lui faisant savoir qu’il ne tolérait pas ce genre de comportement. L’intéressé a acquiescé calmement mais le malaise ne se serait pas estompé pour autant. L’international italien (36 sélections) ne devrait d’ailleurs pas participer dimanche au match de son équipe contre Rome, comptant pour la 13eme journée du championnat.

Brescia prêt à le céder pour des miettes ?

Dans cette histoire, il n’est pas exclu que les différents camps reviennent à de meilleurs sentiments et que Balotelli finisse par s’imposer chez les Biancazzurri. Mais, aujourd’hui, ce n’est clairement pas la tendance. L’enfant terrible du football italien se dirigerait plutôt vers un nouveau transfert. N’ayant rien à eu à débourser pour l’acquérir l’été dernier, Cellino serait enclin à céder sa star pour un prix très bas vu que l’option en question lui permettrait de se délester d’un salaire important. Galatasaray se serait déjà positionné pour essayer de faire venir l'ex-Intériste dans ses rangs. Si cette piste se concrétise, le club stambouliote pourra aligner une attaque avec deux anciens goleadors de Ligue 1, vu que l’ancien Monégasque Radamel Falcao y évolue depuis l’été dernier. Reste à savoir si cette perspective enchante Balotelli, lui qui ne donne guère l’impression de vouloir relancer sa carrière.