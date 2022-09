Cette fois, c’est définitif. Wanda Nara, la célèbre femme agent, et Mauro Icardi, son footballeur de mari, se sont séparés. La « douloureuse » nouvelle a été communiquée la nuit dernière par Wanda via les réseaux sociaux. Et l’initiative vient d’elle.

Wanda Nara dit stop !



"Il est très douloureux de vivre ce moment. Étant donné mon exposition, les choses qui transcendent et les spéculations des médias, je préfère que vous l'entendiez de ma bouche. Je n'ai rien à clarifier et je ne vais pas donner de détails sur cette séparation. J'espère que tu peux comprendre, non seulement pour moi mais aussi pour nos enfants", a-t-elle écrit sur sa story Instagram.



Wanda Nara avait déjà failli rompre avec l’attaquant argentin il y a un an après avoir découvert l’infidélité de ce dernier. Le couple s’était déchiré et leur querelle avait fait les choux gras des journaux à scandale. Au bout de quelques jours, privilégiant certainement l’intérêt de leurs enfants, ils se sont réconciliés et on les pensait dès lors unis plus que jamais. Finalement, leur relation n’a donc pas survécu.



Pour rappel, Icardi se trouve depuis le début du mois à Istanbul. Il a été prêté pour une saison par le PSG au Galatasaray. Le club français paye toujours une partie de son salaire.