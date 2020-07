Annoncé sur le départ depuis de nombreuses semaines, Thievy Bifouma a quitté Yeni Malatyaspor. L'attaquant congolais s'est engagé cette semaine avec le Shenzhen FC. Il va participer à la reprise du championnat chinois qui est espérée à la fin du mois. Le montant de ce transfert est estimé à 2,8 millions d'euros. La durée du contrat signé par le joueur de 28 ans n'a pas été communiquée.



Révélé à l'Espanyol Barcelone, le Diable Rouge évoluait en Turquie depuis janvier 2017 et son départ de Bastia. Cette saison, il a marqué six buts dans le championnat turc. L'international congolais va maintenant avoir l'occasion d'exporter son sens du but en Chine. A Shenzhen, il évoluera sous les ordres de l'Italien Roberto Donadoni.