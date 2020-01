Lukas Podolski va signer à Antalyaspor

Lukas Podolski ne sera pas resté trop longtemps sans club. Quelques heures après que son départ de Vissel Kobé a été officialisé, le chevronné attaquant allemand a pris la direction de la Turquie et de la ville d’Antalya. A 34 ans, il devrait s’offrir un nouveau challenge dans ce championnat, lui qui avait porté les couleurs du Galatasaray entre 2015 et 2017. Comme toutes les vedettes qui débarquent dans la Super Lig, l’ex-joueur du Bayern a eu droit à un accueil très chaleureux de la part des fans locaux à l’aéroport suite à son arrivée la nuit dernière.

Podolski sera présenté dès ce dimanche

« Poldi » va donc signer avec Antalyaspor, l’actuel 16e du championnat. Ce club a vu passer dans ses rangs de nombreuses stars telles que Samuel Eto’o, Samir Nasri ou encore Leonardo, comme entraineur. Confronté à des soucis financiers, il a dû fortement dégraisser il y a quelques mois. Avec l’acquisition d’un ancien champion du monde et joueur réputé partout dans le monde, on peut penser que ces problèmes ont été réglés. La présentation à la presse de Podolski sous ses nouvelles couleurs devrait avoir lieu dès ce dimanche.