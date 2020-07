Le Turc Burak Yilmaz attendu à Lille

Après Zeki Celik et Yusuf Yazici, un troisième international turc s’apprête à déposer ses valises du côté du Domaine de Luchin. Burak Yilmaz, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la sélection turque (24 capes), est attendu pour s’engager en faveur du LOSC. Après avoir fait ses adieux à ses coéquipiers et tout l'encadrement, cet avant-centre de 35 ans a quitté ce vendredi matin le club de Besiktas d’Istanbul, là où il évoluait depuis 2018.

Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler @yilmazburak17 pic.twitter.com/l5vQWQgQrm — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 24, 2020

Galtier se félicite de son arrivée

Un contrat de deux ans attend Yilmaz à Lille. Il y remplacera Loic Rémy, parti libre, et devrait très certainement être associé à Jonathan David, l’attaquant canadien de La Gantoise. Vendredi, Christophe Galtier, le coach nordiste, avait confirmé les contacts avec l’ancien goleador du Galatasaray : « Oui, le club s'intéresse à lui, je confirme, est-ce qu'il va venir ? Il y a encore beaucoup de chemin, a-t-il confié. Après le départ de Loïc Rémy, on cherchait un joueur d'expérience, et Yilmaz est un joueur d'expérience. Il ressemble beaucoup à José Fonte au niveau du professionnalisme, de l'état d'esprit... Le projet a l'air de l'intéresser, c'est un profil que Luis m'a présenté et qui m'intéresse ».

Yilmaz a passé presque l’essentiel de sa carrière dans la "Super Lig" turque, inscrivant notamment 177 buts en 416 rencontres. Il fait partie des rares joueurs qui ont eu le privilège de défendre les couleurs des trois prestigieux clubs d’Istanbul. Il n’a connu qu’une seule expérience à l’étranger, c’était en 2016/2017 du côté de Beijing Guoan. En rejoignant le LOSC, il espère être compétitif et assurer sa place dans la liste des 23 Turcs pour l’Euro.