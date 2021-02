Fenerbahçe – Galatasaray : derby au sommet

Une équipe basée en Asie face à une équipe qui réside en Europe pour un derby dont l'enjeu est un titre national : pour faire simple, c'est le programme de ce samedi soir en Süperlig. Le Fenerbahçe va accueillir Galatasaray dans un derby qui s'annonce explosif malgré le protocole sanitaire mis en place au stade Şükrü Saracoğlu. Depuis 2016 et la finale de la Coupe de Turquie, il n'y avait jamais eu autant d'enjeux entre les deux ennemis stambouliotes. Efsane va tenter de conserver son avantage historique sur son voisin alors que les Aslanlar vont essayer d'étirer une série d'invincibilité contre leur plus grand rival qui a été entamée en 2017. Dans une saison 2020-2021 où les clubs historiques du football turc ont repris la main, le Fener a enfilé le costume de leader au moment d'accueillir son premier poursuivant pour un derby d'Istanbul prévu dans le cadre de la 23eme journée de Süperlig.

Fenerbahçe et Galatasaray ont recruté en conséquence pendant l'hiver

Les coéquipiers de Luiz Gustavo visent un dixième match consécutif sans défaite alors que ceux de Falcao espèrent un cinquième succès d'affilée. Ces derniers vont surtout essayer de s'imposer pour revenir à la hauteur de l'adversaire du soir. Les Canaris du Fener n'ont que trois points d'avance sur les Lions de Galatasaray et les Aigles du Besiktas. Cela augure une belle bataille. Les clubs stambouliotes ont pris le large en tête du classement et ils vont devoir s'expliquer entre eux. Pour prendre le meilleur sur leurs rivaux, ils se sont renforcés durant l'hiver. Irfan Can Kahveci, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel et surtout Mesut Özil ont signé chez le leader du championnat turc pendant le mois de janvier alors que dans le même temps, Henry Onyekuru, Gedson Fernandes, DeAndre Yedlin, Halil Dervisoglu et Mostafa Mohamed ont renforcé le deuxième qui a perdu Mbaye Diagne, son meilleur buteur, au passage. Ces recrues ont l'opportunité de gagner le cœur des supporters et de faciliter leur adaptation en cas de grosse performance dans le match de ce samedi.

Au match aller, un nul sans but

Pour cette affiche, on retrouve deux formations qui sont sur le podium des meilleures attaques et des meilleures défenses du championnat turc. Ces chiffres promettent du spectacle pour un derby intercontinental qui faisait plus souvent parler pour son ambiance que pour son enjeu depuis quelques années. Lors du match aller, il n'y avait ni l'un ni l'autre avec un 0-0 à huis clos. Ce samedi, le public ne sera toujours pas de retour mais à l'issue des 90 minutes, et même s'il restera encore plusieurs mois de compétition, on pourrait savoir sur quelle rive du Bosphore se situe le grand favori du championnat de Turquie. De quoi rendre encore un peu plus spécial ce derby déjà si unique.