Six ans avec les Wolves

. En fin de contrat à Wolverhampton, le défenseur international marocain a signé un contrat de deux ans en faveur du club stambouliote, qui disposera d'une option pour une saison supplémentaire. Le joueur axial polyvalent, âgé de 32 ans, touchera 1,8 million d'euros par an, ont précisé les Aigles Noirs.Formé à l'AS Valence et passé par Clermont, Le Havre et Angers, le(63 sélections), avec qui il a décroché un sacre en Championship lors de la saison 2017-2018, avant d'accéder à la Premier League. Entraîné depuis mars par le Français Valérien Ismaël, Besiktas a terminé la saison de Süper Lig à une décevante sixième place, après avoir réussi le doublé Coupe-championnat l'année précédente.