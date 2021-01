Au Fener, c'est Luiz Gustavo le patron

Un an et demi après son départ de l'OM, Luiz Gustavo continue de briller. Quand le Fenerbahçe a recruté le Brésilien pour six millions d'euros en septembre 2019, il sortait d'une deuxième saison marseillaise délicate. On pouvait même penser que la trentaine passée, le milieu de terrain n'avait plus les jambes pour être l'infatigable joueur qui a enthousiasmé le Vélodrome pendant la saison 2017-2018. Depuis son arrivée en Turquie, le gaucher a prouvé qu'on pouvait toujours compter sur lui. En moins de 18 mois, il s'est imposé comme une référence à son poste et un joueur essentiel du Fenerbahçe. Placé en quarantaine après les fêtes, Luiz Gustavo devrait bien être sur le terrain ce lundi soir à Kasimpasa. Une très bonne nouvelle pour les Canaris.

Un des meilleurs milieux de terrain de Süperlig

Dans l'entre-jeu, le joueur de 33 ans est essentiel. De retour à temps plein au milieu de terrain, celui qui a été régulièrement sollicité en défense centrale pendant sa dernière saison en Ligue 1 revit. Il maîtrise le jeu du club stambouliote grâce aux nombreux duels qu'il arrive à remporter. Dans ce domaine, il est un des meilleurs joueurs de la Süperlig. Juste avant les fêtes, l'ancien de Wolfsburg ou du Bayern Munich s'est offert son premier but de la saison. Dans un derby face à Basaksehir, le champion en titre, il a marqué le troisième but de son équipe. Ce jour-là, il portait le brassard de capitaine à la place de Gökhan Gönül. Parce qu'il n'y a pas que sur le terrain que Luiz Gustavo est exemplaire.

Un leader sur le terrain et dans le vestiaire

En le recrutant, le Fenerbahçe a mis la main sur un véritable leader. Toujours là pour faire la différence sur le terrain, il n'a raté que quatre matchs depuis son arrivée, l'ancien de l'OM est aussi omniprésent dans le vestiaire du Fener. Quand son équipe a été battue par le Yeni Malatyaspor, il n'a pas hésité à donner de la voix pour rappeler que l'objectif était le titre. Quand le parfum de crise commençait à se faire ressentir après quatre défaites en six matchs, Luiz Gustavo a vu individuellement certains de ses coéquipiers pour leur parler. Une attitude exemplaire qui inspire ses coéquipiers. Nazim Sangaré en a parlé à la chaîne du club. « Je suis fan de lui. Je prend exemple sur lui. Sur le terrain mais aussi en dehors. Je regarde comment il bouge, ce qu'il fait, ce qu'il mange. Je fais très attention à tout pour faire la même chose. » La preuve qu'à tous les niveaux, l'arrivée de Luiz Gustavo a aidé l'actuel sixième de Süperlig.