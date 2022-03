L'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine déclenchée le 24 février dernier a rapidement impacté les oligarques russes accusés d'être liés à leur président. Au nombre de ceux-là, Roman Abramovich a dû se résoudre à mettre en vente un club de Chelsea qu'il s'était offert en 2003. Ses avoirs gelés par l'Union européenne, l'homme d'affaires a plié bagages et tente désormais de se retourner hors d'Europe. Il aurait trouvé une solution en Turquie.



D'après Fanatik, Roman Abramovich aurait jeté son dévolu sur le club turc de Göztepe, actuellement en grande difficulté et modeste 18e de Süper Lig. Le média rappelle que l'actuel patron du club, Mehmet Sepil, a déjà annoncé qu'il démissionnait et qu'il vendrait ses parts au terme de la saison. L'actionnaire majoritaire de Göztepe pourrait donc avoir trouvé l'homme idoine en la personne d'Abramovich.

Vendre pour réinvestir

Le journal turc ajoute que les deux protagonistes seraient déjà en relation et une rencontre en tête-à-tête pourrait très prochainement intervenir. Pour Abramovich, il faudra rapidement vendre Chelsea pour renflouer un capital qu'il aura ensuite tout loisir de mettre à profit de son nouveau "jouet". Si les négociations aboutissent...