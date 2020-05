Trek-Segafredo : Nibali privilégie le Giro

L’Italie, et basta ! Ou presque… Lorsque la saison 2020 reprendra, le 1er août si tout va bien, Vincenzo Nibali ne disputera que des courses en Italie, sauf une : les championnats du monde d’Aigle-Martigny en Suisse (qui pourraient avoir lieu au Moyen-Orient si la Suisse ne peut pas les accueillir). C’est en tout cas ce que révèle La Gazzetta dello Sport ce lundi, et le programme du coureur italien de 35 ans devrait être confirmé dans la semaine par sa nouvelle équipe, Trek-Segafredo. Si tout se passe bien, le vainqueur des trois Grands Tours (Tour de France 2014, Giro 2013 et 2016, Vuelta 2010) disputera les Strade Bianche le 1er août, le Tour de Lombardie le 8 août, Milan – San Remo le 22 août (si la demande d’échange de dates entre ces deux Monuments faite par la Fédération italienne est validée par l’UCI), Tirreno-Adriatico du 7 au 14 septembre, la course en ligne des championnats du monde le 27 septembre et le Tour de d’Italie du 3 au 25 octobre.

Nibali avec Carapaz, Fuglsang et Evenepoel

Vincenzo Nibali ne participera donc pas au Tour de France, prévu du 29 août au 20 septembre, comme annoncé dans son programme initial de 2020, qui comportait notamment le Giro, les Jeux Olympiques, la Vuelta et les Mondiaux. Mais les JO ont été reportés à l’été 2021 et la Vuelta se déroulera en même temps que le Giro (six jours en commun), ce qui empêche toute possibilité de doublé. Après Richard Carapaz (Ineos), Jakob Fuglsang (Astana) et Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), Vincenzo Nibali est donc le quatrième coureur de renom dont la participation au Giro est confirmée, ou presque.