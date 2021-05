Tour d'Italie : Viviani chef de file de Cofidis

Lafay et Rochas seront là pour apprendre

L’équipe Cofidis pour le Giro :

Vainqueur de cinq étapes sur le Giro durant sa carrière, Elia Viviani n’a pas eu l’occasion de lever les bras sur le Tour d’Italie avec Cofidis, dont il porte les couleurs depuis début 2020. Ce sera peut-être pour cette année, le sprinteur italien de 32 ans étant le leader de l’équipe française pour ce Giro 2021 qui s’élancera samedi de Turin. Pour briller, l’ancien vainqueur du classement par points du Giro 2018 sera accompagné de son train 100% italien Simone Consonni, Fabio Sabatini, et (son frère) Attilio Viviani dont ce sera le premier Grand Tour. « Psychologiquement, j’ai tout fait pour être prêt et emmagasiner de l’expérience avant ce Giro. Pour un Italien, ça reste le rendez-vous le plus important de la saison.Il n’y aura pas beaucoup d’opportunités pour les sprinteurs – peut-être cinq ou six – donc on doit être prêts dès le premier jour. L’équipe est bien équilibrée entre les sprinteurs et les grimpeurs. Je suis très content d’avoir avec moi Fabio, Simone et Attilio, qui sont des coureurs avec qui j’ai une grande confiance. Vivement le départ ! », s’enthousiasme Viviani, qui n’a remporté qu’une seule course (Cholet Pays de la Loire) depuis son arrivée chez Cofidis.Les jeunes Français de 25 ans Victor Lafay et Rémy Rochas, qui disputeront leur premier Giro, vont quant à eux tenter d’engranger de l’expérience, aux côtés de Nicolas Edet et Natnael Berhane. « Nous abordons cette édition du Giro avec pour objectif majeur de remporter une étape. L’équipe se livrera à 100% pour Elia Viviani lors des sprints et ne s’interdira rien le reste du temps. Même si nous sommes conscients de ne pas faire partie des grands favoris, Elia donnera tout et espère poursuivre sur sa lancée après avoir retrouvé le chemin de la victoire cette année. Nous attendons également beaucoup de nos jeunes coureurs, Victor Lafay, Rémy Rochas et Attilio Viviani qui trouveront sur le Giro un terrain à leur convenance.Nous attendons également beaucoup de Nicolas Edet, Fabio Sabatini, Simone Consonni et Natnael Berhane qui ont tous les quatre l’expérience de ces grands rendez-vous », espère le manager général de l’équipe Cédric Vasseur. Rappelons que Cofidis n’a plus remporté une étape sur le Giro depuis 2010 grâce à Damien Monier.Natnael Berhane (ERY), Simone Consonni (ITA), Nicolas Edet (FRA), Victor Lafay (FRA), Rémy Rochas (FRA), Attilio Viviani (ITA), Elia Viviani (ITA), Fabio Sabatini (ITA)