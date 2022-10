Tour d’Italie : Sept arrivées au sommet et 70km de chrono en 2023 !

👀 Discover now the Route of the 2023 Giro d'Italia!

Un Giro fait pour Evenepoel ?

Dix jours avant le Tour de France, le Tour d’Italie dévoilait ce lundi à Milan le parcours de son édition 2023, qui se tiendra du 6 au 28 mai, entre les Abruzzes et Rome, sur 3 448 kilomètres. Si l’an passé les organisateurs avaient révélé le parcours en plusieurs fois, en séparant les étapes réservées aux sprinteurs, aux baroudeurs et aux grimpeurs, ils ont cette fois tout dévoilé d’un coup.s, après une première semaine faite d’étapes plates ou de relief moyen. Les choses se corseront le premier vendredi, avec la première des sept arrivées au sommet, au Campo Imperatore, qui sera gravi pour la sixième fois par le Giro. Un deuxième chrono individuel se tiendra le dimanche 14, sur 33,6km avec une arrivée à Cesena.Les deux dernières semaines du Giro se tiendront dans le nord de l’Italie, des Alpes aux Dolomites. On notera notamment une arrivée à Crans Montana, une station bien connue des skieurs, le vendredi 19, et une à Monte Bondone le 23. Le Giro devrait, comme souvent ces dernières années, se jouer dans les derniers jours, avec l’ascension de Val Di Zoldo le jeudi 25, de la Cime di Lavaredo le 26, et enfin un dernier contre-la-montre individuel le samedi, sur 18,6km. Les coureurs prendront ensuite la direction de Rome pour la dernière étape, où on connaitra le nom du successeur de Jai Haidley.Avec trois contre-la-montre au menu pour un total de 70,6km (un record depuis 2013), le champion du monde belge devrait être satisfait… Primoz Roglic et Geraint Thomas également. Vivement le mois de mai !