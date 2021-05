Tour d'Italie : Le profil de la 9eme étape

Les favoris seront de sortie

On rentre dans le vif du sujet avec cette neuvième étape du Giro 2021 qui traversera une nouvelle fois le massif des Apennins mais, cette fois, dans la région des Abruzzes. Au programme, quatre ascensions répertoriées dont une arrivée au sommet classée en 1ere catégorie. Il y aura fort à parier qu'une explication entre les cadors du peloton sera la clé de l'étape dans l'ascension finale. Le peloton s’élancera de Castel di Sangro pour un parcours long de 158 kilomètres. Il ne faudra toutefois que 35 kilomètres pour atteindre la première difficulté de deuxième catégorie du jour, le Passo Godi et son sommet situé à 1 556 mètres d’altitude. Les coureurs vont ensuite se sentir comme dans des montagnes russes jusqu’au terme de l’étape, enchaînant les montées et descentes. La deuxième difficulté, la Forca Caruso classée en troisième catégorie, sera une ascension permettant au plus aguerris de se mettre en jambe avant un final qui s’annonce mouvementé.Encadrée par les deux sprints intermédiaires, situés aux kilomètres 121 et 150, la montée d’Ovindoli donnra le ton avec ses douze kilomètres d’ascension à 5% de moyenne. Les coureurs rentreront ensuite dans la Piana delle Rocche et affronteront l'ultime montée vers Campo Felice pour se disputer la victoire finale. Une ascension de six kilomètres avec des pourcentages modérés mais dont les 1 600 derniers mètres n’ont pas été goudronnés et avec des pointes à 14% dans les ultimes hectomètres. Autant dire qu’on devrait avoir droit à un scénario parfait pour les échappées puisqu'avec un col de deuxième catégorie dès le début le peloton laissera les coureurs filer vers une victoire d'étape. Les leaders quant à eux devraient profiter de cette étape et de l'ascension finale pour s'expliquer et le maillot rose devra prouver qu'il est le plus fort car ses adversaires n'hésiteront pas à l'attaquer de toute part. L’arrivée est prévue entre 16h40 et 17h15, avec une vingtaine de degrés et des nuages au départ, et environ 25°C à l’arrivée.