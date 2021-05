Tour d'Italie : Le profil de la 8eme étape

Etapa 8. Sanframondi acolhe o final de uma tirada dura. Um dos primeiros grandes desafios do Giro. Para ver a par e passo no Eurosport 1 a partir de 8 de maio pic.twitter.com/pGXSGm6PAM

Les baroudeurs à la fête ?

Cette étape à travers les Apennins présente le profil parfait pour la victoire d'un membre d'une échappée matinale, mais aussi une étape de revanche pour les leaders déjà lâchés dans les jours précédents. Des seconds couteaux pourraient tenter leur chance dont les Français Tony Gallopin, Rudy Mollard ou Nicolas Edet. Alors que des profils de puncheur tels que Simon Yates, Diego Ulissi ou encore Daniel Martinez pourraient obtenir une victoire sur ce Giro. Si les équipiers du maillot rose rattrapent l'échappée, alors une explication dans le final de l'étape pourrait avoir lieu entre les favoris. Attention aux chutes car la pluie est annoncée sur tout le parcours avec des températures entre 16° et 19° degrés au sommet.

Après une journée plate et rapide vendredi, le peloton du Giro va retrouver un peu de relief sur la route menant de Foggia à Guardia Sanframondi. Les coureurs partiront de la ville de Foggia, capitale de la province du même nom, pour rejoindre Guardia Sanframondi et sa région de Campanie que découvrira le peloton dans cette 104eme édition du Giro.Mais avant de grimper aussi haut, les coureurs devront passer par le sprint intermédiaire situé à Campobasso à 86 kilomètres de l'arrivée, une mise en bouche avant la grande ascension où le peloton devra escalader pas moins de 800 mètres de dénivelé en l'espace de 20 kilomètres pour accéder à un col de 2eme catégorie, à Bocca della Selva. À partir de là, le parcours va redescendre jusqu'à Castelvenere à 126 mètres d'altitude, à huit kilomètres de l'arrivée où les derniers points du sprint intermédiaire se joueront. Enfin, les meilleurs grimpeurs se joueront la victoire à l'arrivée au sommet de Guardia Sanframondi, une ascension de trois kilomètres avec des pentes autour de 10% dans les deux premiers kilomètres, et des passages encore plus sévères, pour mener jusqu'à la ligne d'arrivée sur une légère pente en bitume.