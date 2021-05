Tour d'Italie : Le profil de la 16eme étape

Une explication entre les favoris

Après une étape plus reposante pour les organismes samedi, les coureurs vont entamer la dernière semaine de course ce lundi avec une des étapes-reines de ce Giro. Au départ de Sacile, dans la province de Pordenone, la ville la plus à l’ouest de la région Frioul-Vénétie Julienne, les coureurs rejoindront une nouvelle région. Ils découvriront la Vénétie pour rejoindre Cortina D'Ampezzo, ville qui accueillera les Jeux Olympiques d'hiver 2026.. En partant de Sacile, désignée "ville d'eau", les coureurs vont tout de suite grimper à 1118 mètres d'altitude, pour affronter le col de la Crosetta au bout de 25 kilomètres de course. Un col de 7,1% de moyenne, donc une très bonne mise en bouche pour les coureurs dans cette étape longue de 212 kilomètres, avant d'enchaîner sur deux sprints intermédiaires, le premier à Agordo au kilomètre 90, tandis que 30 kilomètres plus loin le second les attendra dans la ville de Sottoguda. À partir de ce moment-là, les coureurs vont enchaîner trois grands cols qui feront souffrir les organismes, le premier situé à Passo Fedaia sera le plus long. Durant 14 kilomètre, les coureurs grimperont 1062 mètres de dénivelé à une moyenne de 7,6%, et monteront à 11,8% sur les cinq derniers kilomètres.Après la descente vers Canazei,. Enfin, les grimpeurs du jour devront se frotter au dernier col de la journée à Passo Giau, avec près de 10% de moyenne pendant dix kilomètres. Cette ultime ascension située 18 kilomètres de l'arrivée décidera sûrement du vainqueur de cette étape. Après avoir franchi la rivière Boite, la route se redressera avec une pente à 5% et des courbes élevées pour l'arrivée finale à Cortina D'Ampezzo, où le vainqueur lèvera les bras sur les pavés de la ville Olympique. Une étape certifiée pour les meilleurs grimpeurs du Giro où la pluie devrait s'inviter avec 8 degrés attendus sur le parcours.