Tour d'Italie : Le Giro devrait avoir bien lieu en octobre

L'échéance paraît être encore bien loin. Pourtant, Vincenzo Spadafora, le ministre des Sports italien, a assuré que le Tour d'Italie, reporté en raison de la pandémie de coronavirus, devrait bien avoir lieu en octobre, même si cela dépendra alors de la situation sanitaire. C'est ce dimanche soir que l'homme politique a fait ses déclarations, dans des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport : « Oui, je pense qu'il pourra se disputer aux dates indiquées par les organisateurs. »

Il y a quelques semaines de cela, Rcs, la société organisatrice de la mythique épreuve, avait alors évoqué la période allant du 3 au 25 octobre prochains pour mettre en place la 103eme édition du Giro, en gardant son format traditionnel de 21 étapes.

« L'UCI ne nous aide pas... »



Sur ce dernier point, le directeur de la course Mauro Vegni et l'administrateur délégué et directeur général de Rcs Sport Paolo Bellino s'étaient d'ailleurs montrés particulièrement inflexibles. Bellino avait ainsi déclaré : « Moi, j'ai trois objectifs : faire le Giro, faire le Giro de trois semaines et faire toutes nos courses. (...) L'UCI ne nous aide pas, mais j'espère qu'au final, elle ne mettra pas la durée du Giro en cause pour ne pas fausser la concurrence. Dans ce cas, je prendrais ça comme un manque de respect non seulement pour le Giro, mais aussi pour toute l'Italie. »

A cause de la crise sanitaire actuelle, le calendrier 2020 de cyclisme n'a donc pas échappé aux grands chamboulements, comme l'ensemble du sport mondial. Le 4 mai prochain, l'Italie, durement touchée par le Covid-19, entamera la « phase 2 » de son déconfinement. Mais regarde donc déjà vers l'avenir.