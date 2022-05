Girmay a écrit l'histoire du cyclisme

La rumeur courrait de plus en plus ce mercredi matin, c'est désormais officiel. L'Érythréen Biniam Girmay, aujourd'hui âgé de seulement 22 ans, ne prendra pas le départ de la onzième étape du Tour d'Italie, qui s'élance ce mercredi. Le pensionnaire de la formation belge Intermarché-Wanty-Gobert a lui-même confirmé l'information, via une vidéo d'une durée d'environ deux minutes publiée sur le compte Twitter officiel de son équipe actuelle : "Aujourd’hui (ndlr : ce mercredi), je n’ai pas commencé la course à cause de mon œil.Hier, quand je suis arrivé après l’hôpital, à un mauvais moment, j’ai apprécié un peu avec mes coéquipiers, le personnel et tout le monde. Je suis aussi heureux maintenant. J’étais un peu triste de ce qui s’est passé avec le champagne mais quand je suis revenu à l’hôtel, ils étaient super contents. Ils avaient un peu peur, mais quand ça avait l’air correct, j’ai vraiment apprécié, je suis heureux."C'est ce mardi que le principal intéressé s'est blessé, à l'œil gauche, avec un bouchon de Prosecco.de la prestigieuse épreuve cycliste : "Tout d’abord, je dis merci à toute mon équipe, merci au personnel, merci à tout le monde chez Intermarché-Wanty-Gobert. C’était une journée incroyable." Ce mardi, Biniam Girmay était alors devenu le tout premier coureur noir d'Afrique à remporter une étape d'un Grand Tour. A la toute fin du mois de mars dernier, ce même Biniam Girmay avait alors déjà écrit l'histoire de son sport, en s'imposant sur Gand-Wevelgem, pour devenir le tout premier coureur d'Afrique à gagner une classique cycliste.