Ewan revient sur Gaviria et l'avale !

CYCLISME / GIRO 2021

21- Rémi Cavagna (FRA/Deceuninck-Quick Step), mt

, entre Notaresco et Termoli (181 km). Comme il l'avait déjà fait deux jours plus tôt en se montrant plus rapide dans les derniers mètres que les deux Italiens Giacomo Nizzolo et Elia Viviani, le TGV de l'équipe Lotto-Soudal n'a laissé aucune chance à ses rivaux lors de cet emballage final annoncé avant l'heure par les organisateurs. Fernando Gaviria, vainqueur de cinq étapes dans le Giro, dont quatre en 2017, avait compris que cette 7eme étape se déciderait à l'issue d'un sprint massif. Le Colombien savait également qu'il n'y aurait rien à faire de nouveau face à Ewan, en grande forme.L'Australien a donc démarré plus vite encore que Gaviria lorsqu'il avait essayé d'échapper à la vigilance du peloton.Il ne restait alors plus qu'à Ewan, seul au monde encore une fois, à résister aux autres sprinteurs, l'Italien Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) et le Belge Tim Merlier (Alpecin-Fenix) en premier lieu, pour aller décrocher sa cinquième victoire en carrière dans l'épreuve.2- Davide Cimolai (ITA/Israel Start-Up Nation), mt3- Tim Merlier (BEL/Alpecin-Fenix), mt4- Matteo Moschetti (ITA/Trek-Segafredo), mt5- Andrea Pasqualon (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), mt6- Fernando Gaviria (COL/UAE-Team Emirates), mt7- Dylan Groenewegen (PBS/Jumbo-Visma), mt8- Max Kanter (ALL/DSM), mt9- Filippo Fiorelli (ITA/Bardiani-CSF-Faizanè), mt10- Juan Sebastian Molano (COL/UAE-Team Emirates), mt...2- Remco Evenepeol (BEL/Deceuninck-Quick Step), à 11”3- Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers), à 16”4- Aleksandr Vlasov (RUS/Astana), à 24”5- Louis Vervaeke (BEL/Alpecin-Fenix), à 25”6- Hugh Carthy (GBR/EF Education-Nippo), à 38”7- Damiano Caruso (ITA/Bahrain-Victorious), à 39”8- Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo), à 41”9- Dan Martin (IRL/Israel Start-Up Nation), à 47”10- Simon Yates (GBR/Team BikeExchange), à 49”14- Romain Bardet (FRA/Team DSM), à 1'14”