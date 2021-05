Tour d'Italie (E3) : Van der Hoorn est allé au bout

Une journée tranquille pour Ganna



CYCLISME / GIRO 2021

Classement de la 3eme étape (Biella - Canale, 190km) - Lundi 10 mai 2021

47- Romain Bardet (FRA/DSM) à 4"

Classement général après 3 étapes (sur 21)

5- Rémi Cavagna (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 21’’



10 mai 2021. Une date que Taco van der Hoorn n’oubliera jamais. A 27 ans, le Néerlandais s’est offert sa première victoire d’étape sur un Grand Tour, à l’occasion de la 3eme étape du Giro, qui est tout simplement… le premier Grand Tour auquel il participe ! Le coureur d’Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux a vécu une journée de rêve, en partant dans l’échappée matinale, avant de conclure en solitaire, lors de cette étape de 190 kilomètres entre Biella et Canale, dans le Piémont, marquée par deux côtes de 4eme catégorie et une de 3eme catégorie. Dès les premiers kilomètres, van der Hoorn est parti en compagnie de Samuele Rivi, Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa), Alexis Gougeard (AG2R Citroën), Andrii Ponomar, Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizane) et Lars van den Berg (Groupama-FDJ).Ponomar, le plus jeune coureur de ce Giro (il est né en 2002), a tenté sa chance dans la première côte, mais a été repris par l’échappée, et c’est finalement lui qui a craqué le premier, lâchant l’échappée à 47 kilomètres de l’arrivée. Une échappée qui comptait alors 2’20 d’avance sur le peloton.Les fuyards les moins à l’aise en montagne ont été rattrapés les après les autres dans les différentes côtes, et ils n’étaient plus que cinq dans l'échappée à 20 kilomètres de la ligne. Gougeard et van der Hoorn sont partis deux kilomètres plus tard, et dans le peloton, c’est Tony Gallopin (AG2R-Citroën) et Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) qui ont essayé de s’enfuir.Le peloton a rattrapé les coureurs éparpillés et est finalement arrivé quatre secondes après le vainqueur, après un sprint remporté par Davide Cimolai (Israël Start-Up Nation). Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), arrivé 51eme bien calé dans le peloton après une journée sans encombre, conserve son maillot rose, avant l’étape de mardi, qui s’annonce plus compliquée, avec une côte de 2eme catégorie en guise d’arrivée.2- Davide Cimolai (ITA/Israel Start-up Nation) à 4"3- Peter Sagan (SLQ/Bora-Hansgrohe) à 4"4- Elia Viviani (ITA/Cofidis) à 4"5- Patrick Bevin (NZL/Israel Start-up Nation) à 4"6- Gianni Vermeersch (BEL/Alpecin-Fenix) à 4"7- Fernando Gaviria (COL/UAE Emirates) à 4"8- Alberto Bettiol (ITA/EF Education-Nippo) à 4"9- Stefano Oldani (ITA/Lotto Soudal) à 4"10- Jacopo Mosca (ITA/Trek-Segafredo) à 4"......2- Tobias Foss (NOR/Jumbo-Visma) à 16’’3- Remco Evenepoel (BEL/Deceuninck-Quick Step) à 20’’4- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 20’’6- Gianni Moscon (ITA/Ineos Grenadiers) à 26’’7- Aleksandr Vlasov (RUS/Astana Premier Tech) à 27"8- Alberto Bettiol (ITA/EF Education Nippo) à 29"9- Jonathan Castroviejo (ESP/Ineos Grenadiers) à 30"10- Diego Ulissi (ITA/UAE Emirates) à 32"