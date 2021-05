Tour d'Italie (E18) : Bettiol roi des baroudeurs

May 27, 2021 18:00 Alberto Bettiol (EF Education-Nippo) a remporté en solitaire la 18eme étape du Giro, après avoir fait partie de l'échappée de 23 coureurs qui a animé la journée. Egan Bernal (Ineos Grandiers) est arrivée avec le peloton 23 minutes plus tard et reste en rose, avant trois dernières étapes capitales.