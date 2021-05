Tour d'Italie (E10) : Sagan remporte le sprint final, Bernal toujours en rose

Une échappée de cinq coureurs

Evenepoel reprend une seconde à Bernal



CYCLISME / GIRO 2021

10eme étape (L'Aquila - Foligno, 139 km) – Lundi 17 mai 2021



Romain Bardet (FRA/DSM) mt

Classement général après 10 étapes (sur 21)

Romain Bardet (FRA/DSM) à 1'21



Deuxième Giro pour Peter Sagan, et deuxième victoire d’étape ! Après son magnifique succès en solitaire l’an passé pour sa première participation, le Slovaque s’est de nouveau imposé ce lundi, d’une façon plus habituelle pour lui, à l’issue d’un sprint.L’ancien triple champion du monde remporte la plus petite étape de ce Giro 2021 et prend la tête du classement par points, qu’il espère bien amener à Milan, puis dans son armoire aux côtés de ses multiples maillots verts. Sagan n’a pas eu forcer son talent pour s’imposer, et a devancé Fernando Gaviria et Davide Cimolai pour signer la 117eme victoire de sa carrière, sa 15eme sur un Grand Tour.Cette étape courte et sans grosses difficultés (une côte de 4eme catégorie) s’est déroulée de la façon dont on pouvait s’y attendre, avec une échappée qui a animé l’après-midi. Partie dès le départ, elle était composée de Simon Pellaud (Androni-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) et Kobe Gossens (Lotto Soudal).(même s’ils ont dû s’arrêter une trentaine de secondes car le peloton s’est retrouvé confronté à un passage à niveau fermé). Marengo a été le premier à lâcher, à une cinquantaine de kilomètres de la fin, dans la côte répertoriée, et grâce notamment au travail de l’équipe Bora-Hansgrohe, les quatre échappés restants ont été repris à 43 kilomètres de l’arrivée. Un travail couronné de succès pour l’équipe allemande, avec cette victoire de Sagan.Maillot rose depuis samedi, Egan Bernal n’a pas été inquiété, même si Remco Evenepoel lui a repris une seconde lors d’un sprint intermédiaire, pour revenir à 14 secondes du Colombien.Les 172 coureurs encore en lice vont désormais bénéficier de leur première journée de repos mardi, avant la 11eme étape, mercredi, qui comportera deux côtes de 3eme catégorie, dont une à quelques kilomètres de l’arrivée. Voilà qui devrait convenir aux baroudeurs…Fernando Gaviria (COL/Uae Emirates) mtDavide Cimolai (ITA/Israël Start-Up Nation) mtStefano Oldani (ITA/Lotto Soudal) mtGianni Vermeersch (BEL/Alpecin-Fenix) mtDries De Bondt (BEL/Alpecin-Fenix) mtAndrea Vendrame (ITA/AG2R-Citröen) mtVincenzo Albanese (ITA/Eolo-Kometa) mtElia Viviani (ITA/Cofidis) mtJuan Molano (COL/UAE Emirates) mt...Remco Evenepeol (BEL/Deceuninck-Quick Step) à 14’’Aleksandr Vlasov (RUS/Astana) à 22"Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) à 37"Attila Valter (HUN/Groupama-FDJ) à 43”Hugh Carthy (GBR/EF Education-Nippo) à 44’’Damiano Caruso (ITA/Bahrain-Victorious) à 46"Dan Martin (IRL/Israel Start-Up Nation) à 52"Simon Yates (GBR/Team BikeExchange) à 56"Davide Formolo (ITA/UAE-Team Emirates) à 1’02”...