Tour d'Italie : Bernal leader d'Ineos Grenadiers, Sivakov et Ganna présents également

Ganna pour le chrono

L’équipe Ineos Grenadiers pour le Giro :

Cette fois c'est sûr, Egan Bernal va découvrir le Giro cette année ! Contraint de déclarer forfait en 2019 en raison d'une fracture de la clavicule (ce qui lui a permis de disputer le Tour de France deux mois plus tard, et de le remporter) et absent en 2020 suite à sa blessure au dos qui l'avait obligé à abandonner sur le Tour de France, le Colombien de 24 ans sera bel et bien au départ à Turin ce samedi. Bernal figure bien sûr parmi les favoris de ce Tour d'Italie, même s'il s'agit de sa première participation.Le francophone de 23 ans aura une belle carte à jouer, surtout si le scénario de 2021 ressemble à celui de 2020. Geraint Thomas, le leader d'Ineos, avait en effet chuté en début de Tour d'Italie, et les espoirs de la formation britannique avaient reposé sur Tao Geoghegan Hart, qui s'était imposé à la surprise générale ! Le Britannique de 26 ans, qui ne compte que 15 jours de course cette année, avec notamment un abandon sur Paris-Nice et le Tour du Pays basque, ne défendra pas son titre.Deux contre-la-montre sont au programme de ce Giro 2021, lors de la première et de la dernière étape (8,6km et 30,3km) et Filippo Ganna, champion du monde de la discipline et vainqueur des trois chronos du Tour d'Italie l'an passé, tentera également de faire briller les couleurs d'Ineos Grenadiers. Jonathan Castroviejo (34 ans, 3eme Giro), Jonathan Castroviejo (25 ans, 3eme Giro), Gianni Moscon (27 ans, 1er Giro), Gianni Moscon (24 ans, 3eme Giro) et Salvatore Puccio (31 ans, 8eme Giro) seront les cinq autres coureurs de la redoutable équipe britannique.Egan Bernal (COL), Jonathan Castroviejo (ESP), Filippo Ganna (ITA), Daniel Martínez (COL), Gianni Moscon (ITA), Jhonatan Narváez (EQU), Salvatore Puccio (ITA), Pavel Sivakov (RUS)