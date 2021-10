Tour d'Italie 2022 : Un départ hors d'Italie

#SAVETHEDATE 6 – 29 May 2022

🇬🇧 The 2022 #Giro will begin on Fri. 6 May and observe an additional rest day (tot. 3), given the Grande Partenza from abroad.

🇮🇹 Il #Giro 2022 partirà ven. 6 maggio, con un giorno di riposo aggiuntivo (tot. 3), vista la Grande Partenza dall’estero. pic.twitter.com/oiFpQlfiSh